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الاحتلال يغلق مداخل رنتيس ويمنع تنقل المواطنين

2/21/2024 4:19:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل قرية
رنتيس
شمال غرب
رام الله، ومنعت حركة تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الشرقي والغربي للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول، أو الخروج منهما.

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