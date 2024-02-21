الاحتلال يغلق مداخل رنتيس ويمنع تنقل المواطنين
التاريخ
2/21/2024 4:19:03 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل قرية
رنتيس
شمال غرب
رام الله، ومنعت حركة تنقل المواطنين.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الشرقي والغربي للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول، أو الخروج منهما.
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