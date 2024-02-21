الصحة الإسرائيلية تحذر من تداعيات الحرب ضد حزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الصحة أورييل بوسو أخطر ومدير عام الوزارة موشيه بار سيمان طوف، أخطر جميع السلطات المعنية في إسرائيل بالتداعايت التفصيلية التي يمكن أن تحدث إذا دخلت إسرائيل في حرب على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله".

وحذر من أنه "يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لانقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 60% من البلاد، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي سيستمر حوالي 48 ساعة أو لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في مثل هذا السيناريو، وأن إدارة مثل هذا الطلب على الكهرباء قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين بين مرتين إلى ثلاث مرات يوميا في كل منزل في إسرائيل.

وقال بار سيمان طوف: "إذا فعل الجميع الحد الأدنى في مثل هذا السيناريو، فسنصل إلى وضع سنفقد فيه حياة الكثير من الأشخاص. في هذا السيناريو، ستكون وزارة الصحة عاملا أساسيا ومؤثرا في التنسيق مع السلطات المحلية - التعاون ضروري ببساطة وسينقذ الأرواح".

وكشفت وزارة الصحة في العرض التقديمي أن أحد أسباب قلق كبار المسؤولين في نظام الطوارئ الإسرائيلي هو التعامل مع أجهزة التنفس ودعم الحياة مثل أجهزة التنفس الصناعي، خاصة عند النظر في انقطاع التيار الكهربائي المحتمل على نطاق واسع وطويل الأمد.

وتقوم هيئة الطوارئ الوطنية والوزارات الحكومية المختلفة بإعداد مجموعة أخرى من الأدوات للتعامل مع هذا السيناريو: تحديد أولويات المرضى، وملاجئ الإخلاء، والتواصل المناسب والمعلومات التي من شأنها مساعدة الجمهور.

وقامت وزارة الصحة بتوزيع السلطات المحلية البالغ عددها 60 حسب نطاق أجهزة التنفس الصناعي ودعم الجهاز التنفسي. السلطة المحلية التي لديها أكبر عدد من أجهزة التنفس الصناعي، بـ 4000 جهاز، هي القدس، تليها 2000 في تل أبيب.