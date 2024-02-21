الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أجلى 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

وأضاف في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.

وتابعت: شارك في عملية الاجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحاً، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني محافظة رفح جنوب القطاع.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين وتضرر المباني، وما تزال قوات الاحتلال تحاصره، والذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.



