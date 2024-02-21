تحالف إنفاذ القانون العالمي يعطل عمليات مجموعة القرصنة لوكبيت

(MENAFN
) في عملية تعاونية هامة بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، أعلن تحالف جهود كبيرة لتعطيل عمليات مجموعة القرصنة لوكبيت، وهي مجموعة معروفة بشهرتها بتنفيذ هجمات القرصنة الإلكترونية الواسعة النطاق, وأدت هذه الجهود المشتركة إلى إغلاق المواقع الإلكترونية التي كانت تستخدمها القراصنة لاستلام فدية، مما أدى إلى السيطرة بشكل فعّال على بنية التحكم التابعة للمجموعة, ويشكل هذا التطور ضربة كبيرة لمجموعة لوكبيت، التي نجحت في تحديد نفسها على أنها واحدة من أكثر الكيانات القرصنة نشاطا في السنوات الأخيرة.
كما تضمنت العملية وفقاً للإف بي آي سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة واستهدفت بالأساس تفكيك عمليات لوكبيت, ومن بين الإنجازات الرئيسية لهذه العملية كان احتجاز 11،000 نطاق تم استخدامها من قبل لوكبيت وشركائها لتسهيل الأنشطة القرصنة المختلفة، خاصة من خلال نشر برامج الفدية, بتعطيل بنية التحكم التابعة للمجموعة وأنظمتها لتوزيع البرمجيات الخبيثة، سعت العملية إلى عرقلة بشكل كبير قدرة لوكبيت على تنفيذ هجمات القرصنة واستغلال فدائيات من الضحايا.
كذلك تتمحور طريقة عمل لوكبيت أساسًا حول استخدام برامج الفدية لتشفير الملفات على أجهزة الضحايا، ثم المطالبة بدفع فدية لفك تشفيرها, ومن المعروف أن المجموعة تقوم بتجنيد القراصنة لتنفيذ هجمات القرصنة باستخدام أدواتها وبنيتها التحتية، وتحقق أرباحًا من جزء من دفعات الفدية التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الابتزاز والقرصنة, ومن الجدير بالذكر أن لوكبيت كانت مسؤولة عن هجمات بارزة، بما في ذلك استهداف الفرع الأمريكي للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، مما أدى إلى اضطراب في سوق الخزانة الأمريكية بقيمة 26 مليار دولار، واختراق موقع استخدامه بوينغ لقطع غيار الطائرات والبرمجيات والخدمات.
في حين شدد بريت ليثرمان، نائب المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي، على التأثير العالمي للعملية في عرقلة بنية التحكم التابعة للوكبيت وألمح إلى توجيهات قانونية وعقوبات قادمة ضد المجموعة, وكشفت الإف بي آي نها كانت تراقب بعناية الدفعات الكبيرة للفدية التي تم دفعها في هجمات لوكبيت، والتي بلغت ما يقدر بنحو 144 مليون دولار, بالإضافة إلى ذلك، استولت السلطات على معدات لوكبيت، بما في ذلك الخوادم التي تحتوي على بيانات الضحايا، وخوادم مشاركة الملفات، وخوادم الاتصالات, من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء النشط في تيسير إعادة البيانات المسروقة للشركات والمنظمات التي تعرضت لهجمات لوكبيت، مما يخفف بشكل أكبر من الأثر السلبي للمجموعة على الأمن السيبراني العالمي.
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