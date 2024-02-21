مبيعات سيارات الركاب في أوروبا ترتفع مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتراكم الطلبات

(MENAFN
) شهدت صناعة السيارات الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات السيارات الركاب خلال شهر يناير، حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمئة معزواً ذلك إلى جهود الشركات المصنعة مثل فولكس واجن وستلانتيس لتصفية تراكم الطلبات, وجاء هذا الارتفاع في المبيعات بالتزامن مع انتعاش في الطلب على السيارات الكهربائية، مما يشير إلى مسار إيجابي لسوق السيارات في المنطقة.
كما ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة إلى 1.02 مليون وحدة في الشهر الماضي وفقًا لتقارير من جمعية مصنعي السيارات الأوروبية، مما يعكس تعافيًا قويًا في الثقة الاستهلاكية ونشاط الشراء, ولاحظ أن نسبة السيارات الكهربائية بالكامل داخل هذا الإجمالي شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 11.9 بالمئة من إجمالي التسليمات مقارنة بنسبة 10.3 بالمئة قبل عام, ويسلط هذه التصاعد الصعودي الضوء على التحول الاستراتيجي لشركات صناعة السيارات نحو التحول الكهربائي وحلول النقل المستدامة استجابة لتغير تفضيلات المستهلكين والضغوط التنظيمية.
كذلك تعمل الشركات المصنعة على زيادة الجهود لتحفيز الطلب واستغلال الفرص السوقية, وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها جراء جائحة كوفيد-19 التي أثرت على سلاسل الإمداد وأخفت النشاط الاقتصادي، إلا أن شركات صناعة السيارات تستفيد من تراكم الطلبات القائمة والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية لتعزيز نمو المبيعات والحفاظ على الزخم.
في حين يحذر المراقبين في الصناعة من أن تحقيق مستويات ما قبل الجائحة والحفاظ على الزخم سيشكل تحديات في الأشهر القادمة, ويعقب الظروف الاقتصادية غير المستقرة، بالإضافة إلى الانقطاعات الدائمة في سلاسل الإمداد وتغيرات سلوك المستهلكين، عقبات أمام الشركات المصنعة الراغبة في التنقل في الطريق إلى التعافي الكامل, ومع ذلك، مع الجهود المبذولة والمبادرات الاستراتيجية لتحفيز الطلب وتعزيز الابتكار، يظل المساهمون متفائلين بشأن قدرة الصناعة على التماسك وفرصها الطويلة الأمد في السوق الأوروبية.
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