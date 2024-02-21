أسعار الذهب تستقر رغم زيادة الدولار وعوائد السندات الخزانة

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 20 شباط، أظهرت أسعار الذهب صمودًا على الرغم من تعزيز الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر رؤى من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة, واستقر سعر الذهب الفوري عند 2018.03 دولار للأونصة خلال التداول، في حين شهدت عقود الذهب الأمريكية زيادة طفيفة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولار للأونصة.
كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة وارتفعت عوائد سندات الخزانة العشرية بالقرب من 4 بالمئة كانا تحديات للذهب، الذي يتم تسعيره بالعملة الأمريكية وبالتالي يصبح أقل جاذبية للمشترين الأجانب في مثل هذه الظروف, ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر إصدار محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، المقرر لليوم الأربعاء بتاريخ 21 شباط، للحصول على مزيد من الرؤى حول موقف البنك المركزي من التعديلات على معدلات الفائدة.
كذلك رغم التقدم الجدير بالإشادة في السيطرة على التضخم داخل الولايات المتحدة، أكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، على الحاجة المستمرة للجهود لضمان استقرار الأسعار، مشيرة إلى اتخاذ نهج حذر في السياسة النقدية, بالإضافة إلى ذلك، حذر مسؤول بنكي كبير آخر من أن أي قرارات محتملة بخفض أسعار الفائدة من المحتمل أن تؤجل لفترة طويلة.
في حين أضعف إصدار البيانات الأمريكية لأسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي، التي تجاوزت التوقعات، آمالًا في خفض فوري لأسعار الفائدة الفيدرالية في مارس, وتقلل الفائدة المنخفضة عادةً من التكلفة البديلة المرتبطة بحيازة الذهب، مما يفرض ضغطًا صاعدًا على أسعار الذهب.
وشهدت المعادن الثمينة الأخرى أقدارًا مختلطة, اذ انخفضت أسعار البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولار للأونصة، في حين شهدت البلاديوم انخفاضًا بنسبة 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولار للأونصة, وبالمثل، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.4 في المئة إلى 22.93 دولار للأونصة، مع انعكاس التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على سوق المعادن الثمينة في ظل تطور الظروف الاقتصادية.
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