(MENAFN
) في عام 2015، تم الكشف عن خطط تطوير طموحة لمنتزه أوشن وايد، مُعلنة أنها رمز للنهضة وسط مدينة لوس أنجلوس, بدعم من المستثمرين الصينيين، تصور المشروع البالغ تكلفته مليار دولار مجمعًا واسعًا يضم 500 شقة فاخرة وفندق فخم بخمس نجوم ومساحات تجارية، موقعها بشكل استراتيجي مقابل الأرينا التي تستضيف مباريات كرة السلة لفريق لوس أنجلوس ليكرز, وكانت النقطة المركزية في التصميم شاشة عملاقة بارتفاع 700 قدم، مصممة لإضفاء حيوية ونشاط على المنطقة، مع تسليط الضوء على أضواء الـ "ليد" للمبنى.
كما تختلف الواقعة اليوم بشكل كبير حيث يظل منتزه أوشن وايد غير مكتمل، مع توقف عمليات التطوير بعد إفلاس الشركة المسؤولة, ما كان متصورًا مرة واحدة كوجهة مميزة لوسط المدينة أصبح بدلاً من ذلك مشكلة محرجة للمسؤولين في لوس أنجلوس، مع تفاقم التحديات القائمة مثل الشوارع المشردة ونقص حاد في السكن الميسور.
كذلك تشوهت الأبنية الثلاثة المكتملة جزئياً في منتزه أوشن وايد بالجرافيتي، تتحدى الجاذبية وتُظهر دليلًا صارخًا على توقف تقدمها, واكتسبت بروز هذه الجرافيتي انتباها دوليا في يناير، تزامنا مع حفل توزيع جوائز الجرامي الذي أُقيم بالقرب منه في كريبتو.كوم بلازا, وجذب هذا الترويج غير المقصود المزيد من فناني الجرافيتي والباحثين عن الإثارة، مما يزيد من تفاقم البلى البصري والمخاوف المتعلقة بالسلامة المرتبطة بالموقع.
في حين ظهرت مقاطع فيديو تصور المجازفين في تنفيذ حركات باراجلايدنج من أعلى المباني غير المكتملة، حيث تزداد كل قفزة منها شعورًا بالإهمال والتخلي, وبالنسبة لعمدة لوس أنجلوس كارين باس، أثبتت هذه الحوادث أنها الشرارة الأخيرة، مؤكدة على الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل المتبقية المتعلقة بمنتزه أوشن وايد واستعادة الثقة في التزام المدينة بإحياء منظرها الحضري.
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