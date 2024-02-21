التأمين الصحي: أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة

التأمين الصحي: أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة
التاريخ
2/21/2024 3:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان يجيب على استفسارات المواطنين حول التأمين الصحي الحكومي
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