مهرجان الفوانيس يضيء سماء تايوان- صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد مهرجان بينغشي للفوانيس الذي انطلقت فعالياته في تايوان، أحد أفضل المهرجانات في العالم حيث يتوجه الآلاف إلى بلدة شيفين الصغيرة في تايبية لمشاهدة السماء التي تتلألأ بمئات الآلاف المصابيح.
ويقام مهرجان بينغشي للفوانيس خلال أول اكتمال للقمر في العام القمري الصيني الجديد ، وهو التاريخ الذي يتغير كل عام.
ويجذب الحدث عشرات الآلاف من الزوار إلى بلدة شيفين لإطلاق ما يقدر بنحو 100.000 إلى 200.000 من فوانيس مصنعة من ورق الأرز الذي يتوهج في سماء الليل.
لبنان 24
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