Wednesday, 21 February 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهرجان الفوانيس يضيء سماء تايوان- صور

2/21/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد مهرجان بينغشي للفوانيس الذي انطلقت فعالياته في تايوان، أحد أفضل المهرجانات في العالم حيث يتوجه الآلاف إلى بلدة شيفين الصغيرة في تايبية لمشاهدة السماء التي تتلألأ بمئات الآلاف المصابيح.

ويقام مهرجان بينغشي للفوانيس خلال أول اكتمال للقمر في العام القمري الصيني الجديد ، وهو التاريخ الذي يتغير كل عام.

ويجذب الحدث عشرات الآلاف من الزوار إلى بلدة شيفين لإطلاق ما يقدر بنحو 100.000 إلى 200.000 من فوانيس مصنعة من ورق الأرز الذي يتوهج في سماء الليل.










لبنان 24

MENAFN21022024000208011052ID1107878726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث