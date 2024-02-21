مهرجان الفوانيس يضيء سماء تايوان- صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد مهرجان بينغشي للفوانيس الذي انطلقت فعالياته في تايوان، أحد أفضل المهرجانات في العالم حيث يتوجه الآلاف إلى بلدة شيفين الصغيرة في تايبية لمشاهدة السماء التي تتلألأ بمئات الآلاف المصابيح.

ويقام مهرجان بينغشي للفوانيس خلال أول اكتمال للقمر في العام القمري الصيني الجديد ، وهو التاريخ الذي يتغير كل عام.

ويجذب الحدث عشرات الآلاف من الزوار إلى بلدة شيفين لإطلاق ما يقدر بنحو 100.000 إلى 200.000 من فوانيس مصنعة من ورق الأرز الذي يتوهج في سماء الليل.



























لبنان 24