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تربية النواب: جامعة اليرموك تؤجل دفع الرسوم الجامعية

2/21/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قرار رئاسة جامعة اليرموك المتعلق بتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، خطوة تسجل للجامعة من الطلبة وذويهم.
وأضاف، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الاربعاء، أن قرار "اليرموك " نابع من أحساسها مع طلبتها وتفهمها لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ليتسنى لهم اكمال مسيرتهم الدراسية.
وأوضح المومني أن "التربية النيابية" تواصلت وستواصل الاتصال مع الجامعات الرسمية لتأجيل الرسوم والإعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم لحين صدور النتائج.













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