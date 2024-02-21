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ارتفاع كميات الثوم بالسوق المركزي .. 80 طن اليوم الأربعاء

2/21/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

أكد مدير عام سوق الخضار المركزي، كساب الشخانبة، أن واردات السوق من الثوم المحلي والمستورد ارتفعت الى 80 طناً.


وبين الشخانبة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم بدأت تنتظم في السوق مع دخول الثوم اللبناني، بالإضافة إلى الثوم المصري، وبدء موسم القطاف للثوم المحلي الأخضر.

وأشار إلى أن الكمية المذكورة من 80 طناً تُعتبر جيدة جداً مقارنة بالأيام السابقة التي كانت فيها الكميات تتراوح بين 15-20 طناً يومياً فقط.


وأوضح أن أسعار الثوم المحلي الأخضر اليوم تتراوح بين دينار ودينار وربع، في حين بلغ سعر الثوم المحلي الناشف بين ثلاثة دنانير إلى أربعة دنانير ونصف.


وبلغ سعر الثوم اللبناني بين أربعة دنانير ونصف إلى أربعة دنانير وستين قرشاً.


وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان صادر عنها يوم أمس عن تضاعف الكميات الواردة للأسواق المركزية من محصول الثوم المحلي والمستورد.


وأشارت الوزارة إلى أن وارد السوق من الثوم (الأخضر والناشف) يزيد عن كمية استهلاكه التي تبلغ نحو 16 طناً إلى 20 طناً يومياً.

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