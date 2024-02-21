هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت هيئة المعابر في قطاع غزة عن تراجع كبير في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الوقت الحالي، مقارنة بالمعدلات السابقة.
وقال المتحدث باسم الهيئة، هشام عدوان، إن أمس الثلاثاء شهد دخول 13 شاحنة فقط من معبر كرم أبو سالم، و4 شاحنات من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.
ولفتت الوكالة إلى قول عدوان إن المعدل السابق لدخول الشاحنات كان يتراوح بين 100 إلى 130 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن تراجع العدد يزيد من صعوبة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.
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