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هيئة المعابر في غزة: عدد شاحنات المساعدات انخفض بشكل كبير

2/21/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت هيئة المعابر في قطاع غزة عن تراجع كبير في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الوقت الحالي، مقارنة بالمعدلات السابقة.


وقال المتحدث باسم الهيئة، هشام عدوان، إن أمس الثلاثاء شهد دخول 13 شاحنة فقط من معبر كرم أبو سالم، و4 شاحنات من معبر رفح، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي.


ولفتت الوكالة إلى قول عدوان إن المعدل السابق لدخول الشاحنات كان يتراوح بين 100 إلى 130 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن تراجع العدد يزيد من صعوبة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.


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