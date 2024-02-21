مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قتل شخصين واصيب آخرين بقصف على كفر سوسة في العاصمة دمشق وفقا لما افادت وسائل اعلام سورية .
واضافت مصادر سورية بورود أنباء عن عدوان اسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء وسط سماع دوي انفجارت كبيرة متتالية في المدينة.
وذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
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