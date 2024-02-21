مقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف على دمشق

MENAFN - Al Wakeel News)قتل شخصين واصيب آخرين بقصف على كفر سوسة في العاصمة دمشق وفقا لما افادت وسائل اعلام سورية .

واضافت مصادر سورية بورود أنباء عن عدوان اسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء وسط سماع دوي انفجارت كبيرة متتالية في المدينة.

وذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

