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تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين في آذار

2/21/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين، الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية، اعتبارا من الأحد الموافق 3 آذار المقبل.
وأكدت الإدارة في منشور موجه للمسافرين (المغادرين والقادمين) عبر جسر الملك حسين، أن ساعات العمل الرسمي الجديد ستكون من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب, vip, الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة 8:30، فيما تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، وآخر باص سياحة مركبات خاصة عند الساعة (17:00)، وآخر باص vip دبلوماسيين عند الساعة (18:00).
وبالنسبة لدوام يوم الجمعة؛ تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح والأجانب، vip، الدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).
وأكدت إدارة أمن الجسور على أن يوم السبت سيكون "مغلقا" للعمل في جسر الملك حسين، مشددة على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة الحضور لجسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

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