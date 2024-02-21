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من بوابة الدموع إلى باب المندب

2/21/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Amman Net) عرف باب المندب قدبما بــ"باب الدموع " بسبب ما كانت تتعرض له السفن المبحرة فيه من مخاطر الغرق والموت لكثرة الصخور فيه، كما عرف لاحقا باسم"ذا المندب " قبل ان تستقر تسميته الحالية بــ" باب المندب".
ولهذا المضيق او البوابة تاريخ طويل إذ ظل حتى اليوم عنوانا في الصراعات والنزاعات الدولية الاستعمارية بين بدايات الحركة الاستعمارية الجارفة التي دشنها البرتغاليون والاسبان تلاهم الهولنديون والبريطانيون والفرنسيون والطليان الذين كانوا جميعهم يبحثون عن أقصر الطرق التجارية للوصول الى الشرق الاقصى والى الهند والصين.
وبدون الدخول في التفاصيل التاريخية الممتدة لحركة الصراعات الاستعمارية الطامعة للسيطرة على هذا الباب البحري والبر الذي يحاذيه في آسيا وافريقيا، فقد ساعد شق قناة السويس سنة 1869 بإضافة المزيد من الاهمية لهذا المضيق الذي اختصر المسافة بين اوروبا والشرق الاقصى بما فيها الهند درة التاج البريطاني الذي حول هذا المضيق الى مصلحة استراتيجية عظمى لبريطانيا ولشركة الهند الشرقية، وأصبح كل طموح بريطانيا السيطرة على هذا الباب لتامين طريقها الى الهند درة تاجها، وهذا ما أجج الصراع الاستعماري التوسعي بينها وبين فرنسا التي رضيت أخيرا بحظوظها في افريقيا تاركة الساحة لبريطانيا.
ولباب المندب والبحر الحمر تاريخ طويل وشائك ليس بمكنتنا استعراضه هنا، لكن يكفينا التوقف قليلا أمام صفحة جديدة تكتب هذا اليوم له بايدي وارادة اليمنيين الذين ظلوا عبر تاريخ هذا الباب حراسه الأبديون.
اليوم وفي الجرائم الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة يبرز المقاتل اليمني كشريك حقيقي ومؤثر في صف الشعب الفلسطيني ومقاومته، بالرغم من بعد المسافة الجغرافية .
اليوم يحقق اليمنيون الخارجون لتوهم من "حرب الشقيق على الشقيق " ليس فقط ما بات يسمى "وحدة الساحات "، وإنما يمارسون طقوس "وحدة الدم " اليمني مع الشقيق الفلسطيني، كما يحققون وحدة الجغرافيا من باب المندب وكل أبواب غزة التي دمرها المتوحش الصهيوني على رؤوس أهليها وساكنيها.
يدرك اليمنيون بفطرتهم وبحكمتهم اليمانية أنهم يستحقون بجدارة وصفهم بـ "حراس العروبة والاسلام "، وهي شهادة صرفها لهم تاريخ هذه الأمة وواقعها منذ أن كانوا أصلا للعرب وملوكهم وقادتهم ، ولا إخال أحد في هذا الكون العربي ينازعهم هذه المكرمة.
يتلقى اليمنيون "أنصار الله" هجمات التوحش الغربي باحتمال وبصبر وأناة بحجم ايمانهم بــ"وحدة الدم والساخات "، فيهاجمون طرق امدادات العدو الصهيوني في البحر الأحمر، ويدفعون بجدارة المقاتل المؤمن بعدالة قضيته أثمانا باهظة، ومنذ أن صار شريكا فاعلا في "طوفان الأقصى " صار اليمنيون من أنصار الله أحد أيقونات هذه المواجهة بين المؤمنين في غزة وبين المعتدين المتوحشين من ارهابيي الاحتلال
الاسرائيلي وما يرتكبونه من جرائم الابادة الجماعية كل دقيقة.
واليوم اصبح البحران الأحمر و العرب بحران يمنيان بامتياز، وعاد باب المندب من جدبد ليكون بابا لفلسطين ولغزة بعد أن أغلق بقايا العرب من المحيط الى الخليج أبوابهم ، وصمُّوا آذانهم عن صيحات أطفال غزة وأهليها الذين يبادون ويقتلون على مسمع ومرأى العالم المتوحش، ولم يتبقى أمام غزة غير ثلاثة أبواب تنفتح عليها وهي بوابة الله تعالى، ثم بوابة أنصار الله في اليمن ، وبوابة حزب الله في لبنان...

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