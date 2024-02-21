تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا، والجبين، وعلما الشعب، والضهيرة، ومجدل زون.

كما استهدف جيش الاحتلال بنيران رشاشاته جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل وحتى الصباح فوق قرى صور وبنت جبيل، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة ليلا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن عدة غارات بعد منتصف الليل على مرتفعات جبل صافي في منطقة اقليم التفاح.



