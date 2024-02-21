الاحتلال يشن عدوانا على أحد أحياء دمشق

الاحتلال يشن عدوانا على أحد أحياء دمشق
التاريخ
2/21/2024 3:10:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN- شن طيران الاحتلال الحربي، اليوم الأربعاء، عدوانا على أحد أحياء العاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن عدوانا إسرائيليا بعدد من الصواريخ استهدف منطقة كفر سوسة السكنية في دمشق.
يتبع..
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