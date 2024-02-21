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مجموعة السبع تناقش عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

2/21/2024 3:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع عقد اجتماع يفترض أن يتقرر خلاله تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.
هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هو الأول لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) في ظل الرئاسة الإيطالية.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة في روما أمس الثلاثاء، أنه تمت الدعوة الى الاجتماع "في الذكرى الثانية للعدوان الروسي على أوكرانيا" في موازاة إقرار كييف بأن قواتها تواجه "وضعا بالغ الصعوبة" بعد حرمانها الذخائر والمساعدات الأميركية.
وإثر الاجتماع الذي من المقرر أن يستمر ساعة ونصف ساعة في فترة بعد الظهر، سيصدر بيان مشترك حول أوكرانيا .
ومن المتوقع أن يقرر المشاركون تشديدا لنظام العقوبات على روسيا، وسيفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات تزامنا مع موافقة الولايات المتحدة على عقوبات من جهتها.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، هذه الفرضية، وقال إن العقوبات يمكن أن تشدد.













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