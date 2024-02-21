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الدولار يهبط بعد تراجع عوائد السندات مع ترقب محضر الفيدرالي

2/21/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، تحت ضغط من موجة الهبوط في عوائد سندات الخزانة عالميا، بينما يترقب المتعاملون محضر أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم .
وانخفض الدولار مقابل الين إلى أقل من 150 في التعاملات الآسيوية، وبلغ سعرها في أحدث التعاملات 149.97 يناً مما منح العملة اليابانية بعض الوقت لتنفس الصعداء بعد أن ظلت قرب أدنى مستوى في 3 أشهر في الجلسات السابقة.
في السابق، كان المتداولون يرون الوصول إلى مستوى 150 حدا يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية كما كان الحال في أواخر عام 2022













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