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انفجارات عنيفة تهز حي كفرسوسة في دمشق

2/21/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هزت انفجارات عنيفة حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء بحسب مصادر إعلامية.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن "عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة دمشق" الذي يوجد فيه أيضاً عدد من المقرات الأمنية والعسكرية.

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