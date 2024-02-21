«نخيل» تطلق «باي فيلاز» على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل» عن إطلاق مشروع «باي فيلاز» السكني والحصري على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»، وجهة المعيشة الفاخرة والترفيه والسياحة على الواجهة البحرية في دبي. ويتألف المشروع الجديد من فلل الواجهة البحرية، وفلل الحديقة، والمساكن شبه المستقلة، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس تقع جميعها ضمن مجتمع مستقل غني بالمساحات الطبيعية الخضراء.

وسيحظى المقيمون في المشروع السكني على الجزيرة «B» ضمن «جزر دبي»، بإمكانية الوصول إلى الشاطئ، كما يتضمن المشروع حديقة مركزية مع ممرات تحيطها المناظر الطبيعية، وهناك أيضاً العديد من المسابح المجتمعية المجهزة بكافة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى مرافق رياضية، وملاعب للأطفال، وحديقة تقود المقيمين من منازلهم مباشرة إلى الواجهة البحرية. وسيتخلل مشروع «باي فيلاز» السكني الفاخر والخاص العديد من متاجر البيع بالتجزئة والمناطق الترفيهية وبالإضافة إلى مسجد.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «نؤمن في شركة نخيل بأهمية توفير مساحات حضرية استثنائية من خلال تشييد مساكن فاخرة ومزودة بمرافق متميزة وتقع في قلب ووجهات مجتمعية متفرّدة. وتوفر منازل المشروع السكني على الجزيرة»B«والذي يعتبر أحدث عروضنا السكنية في»جزر دبي«، تجربة راقية تجمع بين الخصوصية الفائقة والألفة المجتمعية الحافلة بالراحة. ونأمل أن يتخطى هذا المشروع السكني ضمن»جزر دبي«توقعات الباحثين عن أسلوب حياة متفرّد على الواجهة البحرية».

وتمتد فلل الواجهة البحرية على طول الممشى الشاطئي، وتم تشييدها على قطع أراضي واسعة تصل مساحاتها إلى 680 متراً مربعاً. وتوفر الفلل الفاخرة المؤلفة من خمس غرف نوم أعلى درجات الخصوصية مع إطلالات بحرية خلابة؛ وتتميز كل غرفة نوم فيها بحمام داخلي، فضلاً عن احتضانها مساحات عائلية ودراسية، ومطابخ مفتوحة، ومصاعد، وغرفاً للخدم والسائقين، ومساحات خدمية وأخرى لغسيل الملابس، وجميعها محاطة بحدائق.

وتوفر فلل الحديقة المؤلفة من أربع غرف نوم بمساحة إجمالية تبلغ 600 متر مربع، ملاذاً هادئاً وسط مساحات خضراء بعيداً عن صخب المدينة. وتجمع هذه الفلل بين التصاميم المعمارية الراقية والخصوصية.

وتتألف المساكن شبه المستقلة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وهي مبنية على قطع أرض واسعة تصل مساحتها إلى 350 قدم مربعة، وتوفر لقاطنيها حياة عصرية. كما توفر الممرات الخضراء وصولاً سلساً إلى المناطق العامة مع ضمان خصوصية كل مسكن.

أما منازل التاون هاوس، الواقعة على الجانب الغربي من الواجهة البحرية؛ فتتنوع بين منازل مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وتتميز بالإطلالات البانورامية والضوء الطبيعي، بفضل تصميم مساحات المعيشة العصرية والهندسة المعمارية الأنيقة.

ويتماشى تطوير «جزر دبي» مع خطة دبي الحضرية 2040 التي توفر خارطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي في آنٍ معاً من خلال ضمان التوسع العضوي للسكان. وتتألف جزر دبي من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية. ويربط جسر إنفينيتي الجديد الجزر بالمدينة متيحاً الوصول بسهولة إلى أهم أحياء ومعالم دبي.

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