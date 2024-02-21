بعد واقعة الاشتباك.. لفتة طيبة من سون تجاه لاعب منتخب كوريا الجنوبية

طلب سون هيونج - مين قائد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم من المشجعين الصفح عن زميله لي كانج - إن بعد أن أبدى لاعب الوسط أسفه واعتذاره عن تورطه في مشاجرة بين الثنائي عشية مباراة في الدور قبل النهائي لكأس آسيا.

وشارك سون أمام الأردن وهو يلف إصبعين في يده اليمنى بضمادة في خسارة منتخب كوريا الجنوبية 2 - صفر مما أدى لتمديد انتظار الفريق المستمر منذ 64 عامًا للحصول على لقبه الآسيوي الثالث وإقالة المدرب يورجن كلينسمان.

وأكد الاتحاد الكوري لكرة القدم في وقت لاحق تقريرا لوسائل إعلام بريطانية يفيد بأن لي غادر عشاء الفريق مبكرا مع بعض اللاعبين الأصغر سنا للعب تنس الطاولة مما أدى إلى مشاجرة مع سون الذي اعتبر هذا العشاء فرصة للتواصل والوحدة قبل المباراة.

وأصيب سون مهاجم توتنهام هوتسبير بخلع في إصبعه أثناء التفريق بين اللاعبين.

وتعرض لي لاعب وسط باريس سان جيرمان لانتقادات شديدة في كوريا الجنوبية حيث يظل سون اللاعب الأكثر شعبية في البلاد.

وقال سون في منشور على موقع إنستجرام اليوم الأربعاء "لقد أجرى كانج - إن مراجعة صادقة لتصرفاته وقدم اعتذارا مخلصا لجميع لاعبي المنتخب الوطني بما فيهم أنا".

وتابع: "لمنع كانج - إن من ارتكاب مثل هذه التصرفات الخاطئة مرة أخرى، سيتولى اللاعبون الكبار في المنتخب الوطني رعايته بشكل خاص لمساعدته على التطور والنضوج ليصبح شخصا أفضل، كانج-إن يمر بوقت عصيب منذ تلك الواقعة وأطلب منكم جميعا أن تسامحوه بقلب كبير".

وفي منشور على موقع إنستجرام، قال كانج إنه سافر إلى لندن للاعتذار لسون شخصيا.

وأضاف "في ذلك اليوم، فعلت شيئا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدا على العشاء، بالنظر إلى الوراء مرة أخرى كان شيئا لم يكن من المفترض أن أفعله أبدا، وأنا نادم عليه بشدة، لقد وعدت الجميع بأن أتصرف بطريقة أكثر لياقة مع زملائي الأكبر سنا وأود أن أشكرهم مرة أخرى على قبول اعتذاري".

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