ساق بشرية في مترو أنفاق نيويورك تستنفر قوات الأمن

عُثر خلال عطلة نهاية الأسبوع على ساق بشرية على السكة الحديد في قطارات الأنفاق في نيويورك، في حادثة مروعة تحقّق فيها شرطة المدينة الأميركية لإيجاد كامل الجثة، على ما أعلنت الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار السبت لمكالمة تبلغ عن العثور على "بقايا بشرية" على سكة الخط الرابع في منطقة برونكس.

وأضافت الشرطة "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشرية".

وشهدت شبكة مترو الانفاق في نيويورك بعض الحوادث المأسوية في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلامية، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنية.

وتحاول السلطات أيضا التوعية على ظاهرة "سابواي سيرفرز"، وهم أشخاص متهورون يصوّرون أنفسهم على أسطح قطارات تسير ونشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد تسببت هذه التصرفات بعدد كبير من الحوادث المميتة خلال السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الفائت، توفي رجل يبلغ 34 عاماً وأصيب خمسة أشخاص جراء طلقات نارية في محطة أخرى في برونكس.