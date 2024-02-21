ساق بشرية في مترو أنفاق نيويورك تستنفر قوات الأمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
عُثر خلال عطلة نهاية الأسبوع على ساق بشرية على السكة الحديد في قطارات الأنفاق في نيويورك، في حادثة مروعة تحقّق فيها شرطة المدينة الأميركية لإيجاد كامل الجثة، على ما أعلنت الثلاثاء.
وأوضحت الشرطة أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار السبت لمكالمة تبلغ عن العثور على "بقايا بشرية" على سكة الخط الرابع في منطقة برونكس.
وأضافت الشرطة "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشرية".
وشهدت شبكة مترو الانفاق في نيويورك بعض الحوادث المأسوية في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلامية، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنية.
وتحاول السلطات أيضا التوعية على ظاهرة "سابواي سيرفرز"، وهم أشخاص متهورون يصوّرون أنفسهم على أسطح قطارات تسير ونشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد تسببت هذه التصرفات بعدد كبير من الحوادث المميتة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الأسبوع الفائت، توفي رجل يبلغ 34 عاماً وأصيب خمسة أشخاص جراء طلقات نارية في محطة أخرى في برونكس.
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