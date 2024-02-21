50 % إنجازاً في «MBZ-SAT» والإطلاق في النصف الثاني من 2024

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن إنجاز 50% من مهام بناء وتجميع القمر الاصطناعي((MBZ-SAT))، المقرر إطلاقه في النصف الثاني من العام الجاري، والذي يعتبر ثاني قمر اصطناعي يتم بناؤه في تاريخ المركز على أيدي فريق مختص من المهندسين الإماراتيين والأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، ومن المتوقع انتهاء العمل على تجميعه بالكامل قبل النصف الأول من العام الجاري ونقله لإجراء الفحوص التقنية النهائية قبل عملية الإطلاق على متن صاروخ سبيس إكس ((فالكون 9)) في الولايات المتحدة الأمريكية.

اختبارات تقنية

وقال عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في المركز ومدير مشروع القمر الاصطناعي (MBZ-SAT)، إنه تم الانتهاء من الاختبارات التقنية والفنية لمكونات وأجزاء القمر الاصطناعي، والتي صنع الجزء الأكبر منها بواسطة شركات محلية ووطنية، مشيراً إلى أن 90% من الأنظمة الميكانيكية و100% من الكابلات تم تطويرها في الدولة من قبل القطاع الخاص، إلى جانب 50 % من الأنظمة الإلكترونية.

وأوضح أن المركز ينسق مع الشركاء لإطلاق القمر ((MBZ-SAT)) في النصف الثاني من العام الجاري لتحديد منافذ الإطلاق والتواقيت والظروف المناسبة التي تساعد على نجاح العملية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل مدة عمل القمر الاصطناعي في المدار إلى 8 سنوات.

دقة صور

وأشار الصايغ إلى أنه جرى تطوير القمر بالكامل على أرض الدولة، حيث جرى تصميمه وتصنيعه في المركز بمنطقة الخوانيج في دبي، ما يجعله صناعة وطنية 100%، فضلاً عن مساهمة القطاع الخاص الإماراتي، سواء بالمواد الخام من الألمنيوم والكابلات وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة وجميعها من شركات إماراتية.

وأوضح أن القمر الاصطناعي الذي استغرق بناؤه نحو 4 سنوات سيعمل على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من ضعف المستوى الذي تقدمه الأنظمة السابقة، كما سيزيد من سرعة نقل بيانات الوصلة الهابطة ((Downlink Data)) بثلاثة أضعاف السعة الحالية، وسيتمكن النظام المؤتمت بالكامل لأغراض جدولة ومعالجة الصور من إرسال أكثر من 10 أضعاف الصور التي ينتجها المركز حالياً، ومن التقنيات المستخدمة في المشروع، الدفع النفاث، وهو نظام تأيين الموجهات الكهربائية لتحريك القمر في الفضاء الخارجي، كما طور مهندسو المركز عملية توجيه وتحريك القمر وتحديد مواقع الصور الفضائية بدقة عالية.

طرق استفادة

وأضاف: ستتنوع طرق الاستفادة من الصور والبيانات التي يوفرها القمرالاصطناعي بين استخدامها في مجالات التخطيط العمراني المستدام، ومراقبة التغيرات البيئية، إلى جانب توقع الظواهر الجوية الطبيعية ومراقبة جودة المياه، إضافة إلى دعم جهود الدولة المبذولة للتصدي للأزمات وإدارة الكوارث العالمية، والتي تشمل تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث، بالإضافة لمساعدة المنظمات في إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من آثار الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، وإعادة الإعمار.

كما سيسهم ((MBZ-SAT)) في تلبية الطلب التجاري المتزايد على الأقمار الاصطناعية، التي توفر صوراً ذات دقة عالية، تتيح مشاهدة التفاصيل، ضمن مساحة أقل من متر مربع واحد، وهي إحدى أكثر الميزات تطوراً في الفضاء.

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