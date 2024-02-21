5 تريليون طن من الهيدروجين توجد مخزنة في خزانات تحت الأرض في جميع أنحاء العالم

(MENAFN
) يُشير الجيولوجيون إلى فترة تحولية تشبه فترة "اندفاع الذهب" التاريخية، لكن هذه المرة تتمحور حول الهيدروجين - مصدر وفير وصديق للبيئة يحدث طبيعياً تحت سطح الأرض, وكشفت تقارير غير منشورة من مسح الجيولوجيا الأمريكي عن وجود يصل إلى 5 تريليون طن من الهيدروجين مخزنة في خزانات تحت الأرض في جميع أنحاء العالم، مما أثار اهتمامًا عميقًا داخل الدوائر العلمية وخارجها.
كما كشف قائد المشروع جيفري إليس عن هذه النتائج الجديدة المبتكرة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في دنفر، مؤكدًا الوعد الهائل لهذا المورد الذي لم يُستغل بعد, ومع الاعتراف بالتحديات المحتملة المتعلقة بالوصول إلى كل هذا الهيدروجين، يظل إليس متفائلاً، مشيرًا إلى أن حتى استغلال جزء بسيط منه يمكن أن يلبي الطلب العالمي المتوقع لقرون قادمة.
كذلك تم تلبية احتياجات الهيدروجين المتزايدة، سواء كوقود أو مكون أساسي في العمليات الصناعية مثل إنتاج الأمونيا للأسمدة، تقليديًا من خلال طرق مثل التحليل الكيميائي، مما أسفر عن "الهيدروجين الأزرق" مع التقاط الكربون أو "الهيدروجين الرمادي" بدون ذلك, ومع ذلك، فإن ظهور "الهيدروجين الأخضر"، المنتج عبر تحليل الماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، يقدم بديلاً نظيفاً.
في حين يُؤكد مينجلي زانغ من مدرسة الألغام في كولورادو أن استغلال الهيدروجين الطبيعي، المعروف أيضًا بالجيوهيدروجين أو "الذهب"، يُمكن أن يقدم مزايا بيئية واقتصادية أكبر حتى مقارنة بالهيدروجين الأزرق أو الأخضر, ويتوقع زانغ زيادة في الطلب على هذا "الهيدروجين الذهبي"، مشيرًا إلى إمكاناته كبديل نظيف وأكثر كفاءة اقتصادية.
ويزداد الاهتمام من قبل المستثمرين بالفعل، حيث يظهر جهد الجمع التمويلي الناجح لشركة البدء الأمريكية كولوما، التي حصلت على 91 مليون دولار في استثمارات، بما في ذلك دعم من "مؤسسة طاقة الانفجار" التابعة لبيل غيتس, وبول هاراكا، المدير التجاري لكولوما، يعتبر الجيوهيدروجين فرصة لا مثيل لها لإنتاج الهيدروجين النظيف بأقل قدر من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد.
وبدأت الشركة الأمريكية الوطنية للطاقة الهيدروجينية في سعيها وراء هذه الفرصة الواعدة، أنشطة الحفر الاستكشافية في نبراسكا, ويتفاءل المدير التنفيذي فياتشيسلاف زجونيك بشكل حذر بشأن الإمكانيات، على الرغم من الاعتراف بالوقت اللازم للانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج التجاري, يؤكد زجونيك على التزام الشركة بتسريع هذه العملية، معبرًا عن التوقعات المتزايدة بشأن إمكانية جيوهيدروجين في تحويل المشهد الطاقوي العالمي.
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