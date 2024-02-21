مرسيدس بنز تبدأ استدعاءً عالميًا لنحو 250,000 مركبة

(MENAFN
) أكد متحدث باسم "مرسيدس بنز" رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 20 شباط, بدء استدعاء واسع النطاق يؤثر على حوالي 250,000 سيارة حول العالم, ويستهدف هذا الاستدعاء، الذي تم سابقًا إدراجه في قاعدة بيانات مكتب المركبات الآلية الفيدرالي في ألمانيا، موديلات متنوعة من تشكيلة الشركة، بما في ذلك "ايه إم جي جي تي وسي كلاس وسي إل إي وإي كلاس وإي كيو إي وإي كيو إس وجي إل سي وإس كلاس وإل إس"، كلها من الإنتاج العام 2023.
كما يمتد نطاق هذا الاستدعاء خارج ألمانيا، مع استدعاء متوقع لأكثر من 37,000 سيارة في البلاد وحدها, وأشار مكتب المركبات الآلية الفيدرالي إلى القلق الخاص بصمامات معينة في السيارات المتأثرة، مشيرًا إلى أنها قد لا تفي بالمعايير التقنية اللازمة, ويشكل هذا العيب مخاطر متنوعة، بما في ذلك احتمال حدوث فشل في المحرك ومخاطر الحريق المتزايدة.
كذلك تستجيب مرسيدس بنز بسرعة لمعالجة هذه المخاوف الأمنية, وستخضع السيارات المتأثرة لإجراءات احترازية، بما في ذلك استبدال أجزاء معينة للتخفيف من المخاطر المحددة, وسيتم إجراء الإصلاحات دون تكلفة إضافية لأصحاب السيارات، مما يبرز التزام الشركة بسلامة العملاء.
في حين من المتوقع أن يختلف مدى مدة الإصلاح، مع تقدير مرسيدس بنز بأنها ستستغرق بين ساعتين إلى خمس ساعات ونصف لكل سيارة، اعتمادًا على التحضيرات الضرورية المعنية, وتهدف هذه الخطوة المتأنية إلى ضمان حصول كل سيارة متأثرة على الاهتمام اللازم والتحسينات لحل المشكلات المحددة بفعالية.
MENAFN21022024000045015682ID1107878319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.