(MENAFN
) أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف عن إنجاز وعد رئيس البلاد فلاديمير بوتين في شهر يوليو، حيث نجحت روسيا في شحن 200,000 طن من الحبوب إلى ست دول أفريقية، مما يشكل إتمام مبادرتها الهادفة إلى مساعدة هذه الدول, وأكد باتروشيف أن الشحنات شملت 50,000 طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، و 25,000 طن لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.
كما جاءت التزامات الرئيس بوتين بتقديم الحبوب مجانًا لهذه الدول خلال قمة مع قادة أفريقيا، مما يظهر التزام روسيا بمساعدة الدول المحتاجة, وتأتي هذه المبادرة عقب انسحاب روسيا من اتفاقية سابقة، مبادرة حبوب البحر الأسود، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود على الرغم من الصراعات التي تشمل روسيا.
في حين انتقد بوتين الاتفاقية السابقة، مشيرًا إلى عدم كفاءتها في معالجة الاحتياجات الملحة للدول المستهدفة، مما دفع روسيا لبدء برنامج مساعداتها المباشرة الخاصة, ومن خلال هذه الجهود الأخيرة، تهدف روسيا إلى تقديم الدعم العملي للدول التي تواجه نقصًا في الغذاء، مع تعزيز دورها في الجهود الإنسانية العالمية.
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