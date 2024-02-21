«الفلك الدولي»: القمر الصناعي الأوروبي يسقط اليوم عند الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش

أكد مركز الفلك الدولي، أنه وبحسب العناصر المدارية المحدثة فمن المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات.

وتبين صورة القمر الصناعي على الخارطة موقع السقوط المتوقع بحسب هذا التحديث. وتبين الخطوط الحمراء والخضراء الأماكن التي سيمر القمر الصناعي فوقها خلال فترة احتمالية السقوط. وذلك بحسب توقعات "برنامج متابعة سقوط الاقمار الصناعية" كما هو مبين في الخارطة الأولى.

وأوضح المركز أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك، نورد تاليا توقعات جهات أخرى. علما بأنه لا يشترط أن تكون الجهة المالكة للقمر الصناعي هي الأكثر دقة، ولا توجد جهة توقعاتها هي دائما الأدق.

توقعات وزارة الدفاع الأمريكية:

سقوط القمر الصناعي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 3 ساعات. كما هو مبين في الخارطة الثانية.

توقعات وكالة الفضاء الأوروبية:

سقوط القمر الصناعي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، في الساعة 16:32 بتوقيت غرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 5 ساعات. كما هو مبين في الخارطة الثالثة.

ويلاحظ اتفاق التوقعات الثلاثة على مرور القمر الصناعي فوق السعودية خلال فترة احتمالية سقوط القمر الصناعي.

وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل مقدار الخطأ، وقد يتغير موقع السقوط ومواقع الخطوط، لذا يرجى متابعة التحديثات القادمة على حساب مركز الفلك الدولي على تويتر (@AstronomyCenter). وسم

#ERS2reentry

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