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طبيب ألماني: فرص بقاء مريض السرطان على قيد الحياة تتوقف على نوع الورم المصاب به

2/21/2024 2:19:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد أورام الجهاز العصبي المركزي، ثاني أكثر الأنواع شيوعاً بعد سرطان الدم، الذي يمثل نحو 30% من أنواع السرطانات لدى الأطفال والمراهقين، حيث تشكل ربع الحالات.

ويصاب قرابة 400 ألف طفل بالسرطان في أنحاء العالم سنويا، بينما يبلغ عدد المصابين من الراشدين عالميا نحو 18 مليونا كل عام، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وفي ألمانيا تتسبب الأورام الخبيثة في وفاة حوالي 20% من المرضى الصغار، وترتفع النسبة إلى 90%، في حالة عودة ورم المخ إلى الظهور.

كما تتوقف فرص المريض في البقاء على قيد الحياة، على نوع الورم المصاب به، ومن بين أورام الجهاز العصبي المركزي وحدها، هناك أكثر من 160 مجموعة فرعية، وهو ما يعد نعمة ونقمة في نفس الوقت، وفقا لما يقوله الدكتور أولاف ويت، رئيس قسم أورام الأطفال بمركز هوب لسرطان الأطفال.

ويقول ويت: "بسبب قلة أعداد مرضى (أنواع معينة من الأورام)، يصعب إجراء الدراسات اللازمة، ويتعين غالبا أن تجرى من خلال عمليات تعاون مشتركة معقدة، ومن ناحية أخرى توجد أنواع فرعية تستجيب دائما للأدوية".

ويقول إنه يمكن فقط تحديد النقطة الضعيفة في الورم من خلال إجراءات جزيئية معقدة، ويؤكد أنه يتم إعطاء الأولوية من أجل التوصل إلى أدوية مخصصة لأورام الأطفال، موضحا أن "السبب هو أن الأورام لدى الأطفال تختلف إلى حد كبير عنها لدى الكبار، وتحتاج إلى تطوير أدوية خاصة بهم".

وهذه العملية باهظة التكلفة بالنسبة لشركات الأدوية، بسبب الأسواق المحدودة لهذه النوعية النادرة من السرطانات.

ويتمنى الدكتور ويت أن يرى الشركات تهتم بدرجة أكبر بالتعاون لإنتاج أدوية لسرطانات الأطفال، عندما تطور أدوية لسرطانات الكبار.

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