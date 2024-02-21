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شجر الخشب الأحمر قد يصبح عوناً في مواجهة التغير المناخي

2/21/2024 2:19:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت شجرة الخشب الأحمر العجيبة تظهر إلى الوجود في ولايات أمريكية، والسر في ذلك أنها سريعة النمو، وتقاوم الحرائق وتمتص الغازات الكربونية، مما يرشحها لأن تصبح صديقة للبيئة عن جدارة.

وتم زراعة فدان من أشجار الخشب الأحمر، في مقاطعة ماسون بولاية واشنطن، منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقد نمت بسرعة أكثر من ضعف سرعة نمو جيرانها الأصليين، الذين بلغوا من العمر 130 عاما، من أشجار التنوب والشكران والأرز.

وبلغ طول شجرة الخشب الأحمر 130 قدما، وهي بذلك تسير بخطى سريعة، وربما تحتاج إلى 30 عاما أخرى ليفوق طولها باقي الأشجار المجاورة.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن الاسم العلمي لهذه الشجرة هو سيكويا سمبرفيرنز، التي تعني "تعيش على الدوام". وهي من بين أكثر الأشجار قدما على وجه الأرض، كما أن لحاءها السميك البني اللون المائل للحمرة مقاوم للنيران والعفن والحشرات، ويسمح للماء بأن يصعد إلى جذوعها الضخمة طوال قرون. وبخلاف معظم الصنوبريات الأخرى، إذا قمت بقطع واحدة تنبت أفرع صغيرة جديدة في عقدة متشابكة، وكل فرع منها ينمو في الفراغ محاولا أن يكون مهيمنا.

ويسافر العديد من الأشخاص لمشاهدة النطاق الطبيعي لهذه الأشجار في شمالي كاليفورنيا. ولكن الجيب الجديد من أشجار الخشب الأحمر ليس في كاليفورنيا، إنما يوجد بجوار قناة هود بولاية واشنطن.

وتوجد أشجار الخشب الأحمر في ولايتي واشنطن وأريجون، وإذا توجهت إلى سياتل فيمكنك العثور على أشجار الخشب الأحمر الساحلية، وأشجار السكوياز العملاقة، وهي نوعية أخرى من الأشجار يطلق عليها بشكل شائع الخشب الأحمر، وبدأ بعض مزارعي الأشجار الذين تتركز أنشطتهم في مساحات صغيرة، في زراعة أشجار الخشب الأحمر لأغراض تجارية.

وحيث أن التغير المناخي يهدد غابات ولايتي واشنطن وأوريجون، بالحرائق والجفاف والأمراض، فيرى البعض أن زراعة أشجار الخشب الأحمر الساحلية المعمرة، والتي تتمتع بقدرة سريعة على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون، سيكون لها دور أساسي في مستقبل غابات المنطقة الشمالية الغربية، اعتبارا من زراعة الأشجار بطريقة مكثفة، إلى زراعتها في متنزهات المدن، وأيضا في إعادة زراعة الغابات.

وشهد ما لا يقل عن 15 نوعا من الأشجار المحلية في المنطقة الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ، بما فيها أشجار الأرز الحمراء الغربية، تراجعا في النمو وحالات من الموت في السنوات الأخيرة، وفقا للموقع الإخباري غير الربحي "كولومبيا إنسايت"، وكثير من هذه التطورات تم ربطها بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

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