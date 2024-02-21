ناد عربي يعلن ضم كيليان مبابي

قام ناد عربي بطريقة مازحة، الإعلان عن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تقرر رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقده.

وأعلن النصر الكويتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ضم مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث قام بنشر فيديو ساخر تم إنشائه عن طريق الذكاء الاصطناعي يظهر فيه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، ويعلن رحيل مبابي عن باريس.

وقال رومانو في الفيديو: "رسميًا انتهى كل شيء بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان”، وبعدها ظهر في الفيديو مبابي بقميص النصر الكويتي.

ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.

وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.

وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".

وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".

يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي برحيله عقب نهاية عقده الموسم الجاري.

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