جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة، وارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 576.
ووفقا لوزارة الجيش الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2984.
وبلغ عدد القتلى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 238، والإصابات 1396.
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