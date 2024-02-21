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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في غزة

2/21/2024 2:08:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة، وارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 576.

ووفقا لوزارة الجيش الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 2984.

وبلغ عدد القتلى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 238، والإصابات 1396.


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