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مندوب إسرائيل: وقف إطلاق النار في غزة ليس حلا وسيبقي على حكم حماس

2/21/2024 2:08:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس حلا، بل "سيحقق شيئا واحدا وهو بقاء حكم حركة "حماس" في القطاع".

وقال إردان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس لبحث اقتراح بوقف إطلاق النار في غزة: "وقف إطلاق النار ليس حلا سحريا وسيحقق شيء واحدا وهو بقاء حكم "حماس" مما يعني استمرار قتل العديد من الغزيين والإسرائيليين".

وأضاف: "إسرائيل تريد وقف إطلاق النار ولكن بصيغة واحدة فقط وهي: إعادة جميع المختطفين وتسليم قادة حماس اأنفسهم".

وأفشلت الولايات المتحدة أمس مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، باستخدام حق النقض الفيتو.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.


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