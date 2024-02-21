روسيا تكمل مبادرتها بإرسال الحبوب مجاناً إلى 6 دول إفريقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكملت روسيا مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، إن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى و25 ألفا لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.
وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجاناً إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو، بعد انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود .
وساعدت الصفقة، المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود، على خفض الأسعار في السوق العالمية، لكن بوتين قال إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.
MENAFN21022024000208011052ID1107878187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.