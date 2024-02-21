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المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

2/21/2024 2:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم ( 8 ) لعام 2024، من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، اليوم الأربعاء، بقيمة 150 مليون دينار.


ووفق ما نشر البنك، واطلع عليه " الوكيل الإخباري" فان الإصدار يستحق في 22 شباط 2026، فيما سيكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الخميس 22 شباط الحالي.





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