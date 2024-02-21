المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار
التاريخ
2/21/2024 2:07:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم ( 8 ) لعام 2024، من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، اليوم الأربعاء، بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق ما نشر البنك، واطلع عليه " الوكيل الإخباري" فان الإصدار يستحق في 22 شباط 2026، فيما سيكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الخميس 22 شباط الحالي.
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