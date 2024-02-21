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أكسيوس: الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية

2/21/2024 2:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر موقع "أكسيوس" أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لمواصلة تمويلها.
وقال: "انتقل الجمهوريون في مجلس النواب وراء الأبواب المغلقة من موقف حذر متفائل إلى توقع وقف لعمل الحكومة".


ونقل عن مصادر أن الحكومة الأمريكية ستتوقف عن عملها بسبب غياب ميزانية دائمة وعدم اتخاذ قرار مؤقت جديد في هذا المجال. وأضاف: "يتوقع الناس وقف عمل الحكومة حتى لو استمر عدة أيام فقط".


وسيتعين على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بعد عودة الكونغرس من الوقفة الحالية الخيار بين مواصلة مواجهة الديمقراطيين فيما يتعلق بميزانية البلاد، الأمر الذي يهدد بغياب قرار حول تمويل الحكومة وبين عقد صفقة معهم مما يهدد منصب جونسون نفسه.


ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي قانونا حول التمديد المؤقت للتمويل الحكومي، مما سمح مرة أخرى بتجنب وقف عمل هيئات السلطة الفدرالية. وتنص هذه الوثيقة على تخصيص الأموال لجزء من الهيئات الفدرالية بحلول 1 مارس القادم وللهيئات الأخرى – بحلول 8 مارس القادم.

RT

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