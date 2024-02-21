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الصحفي الأمريكي كارلسون يكشف ما طلبه منه جونسون مقابل إجراء مقابلة

2/21/2024 2:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إنه حاول ترتيب مقابلة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لكن مستشاره طلب منه مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل ذلك.
وأوضح كارلسون أن جونسون الذي وصفه بأنه "أداة في يد الكرملين" طلب منه مستشاره مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو عملات بيتكوين مقابل الاجتماع.


وقال: "أنا لا أدافع عن بوتين، لكن بوتين لم يطلب مني مليون دولار. لذا بوريس جونسون رجل أكثر مراوغة من بوتين"، ووصفه بالسيئ.


وأضاف الصحفي الأمريكي أنه أرسل طلبا إلى جونسون بعد أن وصفه السياسي المتقاعد بأنه "أداة في يد الكرملين" لإجراء مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم رفضه، لكنهم طرحوا بعد ذلك شروطا مالية.


وأوضح أنه في نهاية المطاف، عاد إلى أحد مستشاريه وقال: "سيتحدث معك، لكن الأمر سيكلف مليون دولار، إنه يريد مليون دولار أمريكي أو ذهبا أو بيتكوين".

RT

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