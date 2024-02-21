شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.



وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" فلسطينيين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.



وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للفلسطيني محمد أبو جابر، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.



وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية فلسطينيين، وهم : عبد الرحمن نضال صبايا، فادي عصام صبايا، حاتم صبري مشارقة، توفيق محمد مراد، أدهم سمير أبو طبيخ، أدهم مطيع السعدي، والشقيقين فارس وعمران جابر الشلبي.

