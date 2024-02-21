الهلال الأحمر الفلسطيني: حالات وفاة بسبب المجاعة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن مجاعة حقيقية في قطاع غزة أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين.
وأضاف أنه يوجد تقارير صادمة بأن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء مؤكدا أن جيش الاحتلال يضرب من يحاول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتابع " نشهد تراجعا في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال وما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه."
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