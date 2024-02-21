الهلال الأحمر الفلسطيني: حالات وفاة بسبب المجاعة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن مجاعة حقيقية في قطاع غزة أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين.



وأضاف أنه يوجد تقارير صادمة بأن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء مؤكدا أن جيش الاحتلال يضرب من يحاول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وتابع " نشهد تراجعا في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال وما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه."

