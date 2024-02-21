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التأمين الصحي: أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة

2/21/2024 2:07:46 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان أنه سيصار إلى وضع أسس جديدة لآلية تأمين الموظفين في الشركات التي كانت مملوكة للحكومة قبل خصخصتها.
وقال العدوان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إنه جرى تمديد التأمين الصحي للموظفين في تلك الشركات حتى 1 حزيران المقبل لحين صدور الأسس الجديدة، لافتا إلى أنه في حال عدم صدور هذه الأسس فإنه سيصار إلى تمديد شمول هؤلاء الموظفين بالتأمين الصحي.
وأضاف أن هناك خلاف حول آلية تأمين الموظفين في تلك الشركات نظرا لأن الموظفين فيها ينقسمون إلى شقين الأول موظفون كانوا بالأصل في الحكومة والشق الثاني موظفون تعينوا حديثا وبعد خصخصة تلك المؤسسات.
وكان اشتكى عدد من الموظفين في شركات كانت مملوكة للحكومة من عدم شمولهم بالتأمين الصحي لفترات طويلة، لافتين إلى أنه تم تجديد التأمين أكثر من فترة لفترات تتراوح بين الشهر والشهرين قبل أن يتم تمديد شمولهم بالتأمين لغاية 1 حزيران المقبل بقرار من مجلس الوزراء.


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