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وفاة ثناء دبسي عن عمر يناهز الـ 83 عاما

2/21/2024 2:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غيب الموت مساء يوم الثلاثاء الفنانة القديرة ثناء دبسي عن عمر ناهز 83 عاماً بعد مسيرة فنية غنية بعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية بدأتها منتصف خمسينيات القرن الماضي.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة دبسي عبر السوشيال ميديا، حيث شاركت بياناً عبر حسابها الخاص على فيسبوك.


بيان النعي جاء فيه : "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون".

سكاي نيوز

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