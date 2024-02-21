وحدة الجرائم الالكترونية تكرر تحذيراتها من الاحتيال

وحدة الجرائم الالكترونية تكرر تحذيراتها من الاحتيال
التاريخ
2/21/2024 2:07:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الرائد عبد الهادي الطاهات من وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي يتحدث يحذر المواطنين من التعامل أو الانسياق وراء أرقام دولية أو محلية، تدّعي تقديم وظائف أو تبرعات من أرقام مجهولة يقع فريستها المواطنين
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