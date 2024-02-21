Wednesday, 21 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وحدة الجرائم الالكترونية تكرر تحذيراتها من الاحتيال

2/21/2024 2:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الرائد عبد الهادي الطاهات من وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي يتحدث يحذر المواطنين من التعامل أو الانسياق وراء أرقام دولية أو محلية، تدّعي تقديم وظائف أو تبرعات من أرقام مجهولة يقع فريستها المواطنين

MENAFN21022024000208011052ID1107878177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث