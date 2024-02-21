أردنيون يتعرضون للاحتيال من خلال جهات تعلن عن وظائف إلكترونية .. ووحدة الجرائم تكرر تحذيراتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الرائد عبدالهادي الطاهات من وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي إن الوحدة تتعامل يومياً مع عمليات الاحتيال المالي عبر منصات وهمية، قائلاً "أغلب المتضررين من هذه المنصات فئة الشباب".



وأضاف الطاهات مع "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن أغلب المنصات ترسل رسائل عشوائية من خلال أرقام دولية تتضمن محتوى يفيد بتلقي الشخص راتب شهري بعد قيامه بعدد من المهمات .



ولفت أن بعض المنصات تحول المواطنين إلى تطبيق التلغرام لشرح آلية العمل معهم، مؤكداً أن جميعها مواقع وهمية تهدف لإغراء الشخص ومن ثم يتم إغلاق الموقع بعد أن تتم عملية الاحتيال.



وعلى ذات السياق أكد أن المنصات الوهمية تستخدم عدة طرق للاحتيال منها روابط لوظائف إلكترونية وآخرى لتقدم جوائز أو تحديث بيانات بنكية أو روابط بهدف تقديم مساعدات باسم جهات رسمية، محذرا فتح هذه الروابط.



من جهته قال المواطن محمد الحنيطي إنه تعرض للاحتيال من قبل جهات وهمية تعلن عن وظائف إلكترونية من خلال روابط إلكترونية وصلت له عبر تطبيق واتساب بحسب وصفه .



وأضاف الحنيطي عبر اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل"، أن الجهات الوهمية تخدع بعض المواطنين من خلال تكليفهم مهمات تستغرق عمل ساعة أو ساعتين يومياً مقابل مبلغ مالي .



وأشار إلى أنه بعد إنجاز المهمة يرسل له المبلغ من خلال محافظ بنكية وهمية بأسماء أردنية، منوهاً أنهم في اليوم الثالث من العمل يطالبون بالمبلغ الذي حصل عليه خلال الأيام السابقة لاستكمال المهام بمبلغ أكبر.



وحذر المواطن الأردنيين من فتح أي روابط غير موثوقة للحد من عمليات الاحتيال الإلكترونية.