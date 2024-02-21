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انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

2/21/2024 2:07:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7% في شهر ديسمبر 2023، إلى نحو 98.5 مليار ريال مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8% ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 26.5 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 23.6 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت بنسبة 7.1% في ديسمبر الماضي إلى نحو 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4%.













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