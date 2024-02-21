انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7% في شهر ديسمبر 2023، إلى نحو 98.5 مليار ريال مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8% ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 26.5 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 23.6 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت بنسبة 7.1% في ديسمبر الماضي إلى نحو 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022.
وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4%.
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