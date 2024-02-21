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جيش الاحتلال يواجه 3 معارك خطيرة بحي الزيتون

2/21/2024 2:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش واجهت 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفرت عن قتلى .
وأضافت أن الجيش واجه مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية.













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