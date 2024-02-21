جيش الاحتلال يواجه 3 معارك خطيرة بحي الزيتون
التاريخ
2/21/2024 2:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش واجهت 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفرت عن قتلى .
وأضافت أن الجيش واجه مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية.
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