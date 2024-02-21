هوائي HUAWEI Metaline يرتقي بقدرات الاتصال اللاسلكي في حاسوب MateBook D 16 إلى المستوى التالي

(MENAFN
- mslgroup) توسعت حدود المساحات المكتبية في عالم اليوم على نحو كبير، متخطية مفهوم المكاتب المغلقة أو مقصورات العمل، إذ يعمل الكثير من المهنيين حالياً من المنازل أو المقاهي أو المكاتب المشتركة. الأمر الذي دفع بهواوي لابتكار جهاز MateBook D 16 الجديد، وهو الرفيق المثالي للارتقاء بمستويات الإنتاجية في الحياة العصرية. يبلغ وزن جهازMateBook D 16 1.68 كلغ فقط، إذ يعتبر التصميم الأخف والأنحف على الإطلاق في هذه السلسلة، بسماكة لا تتعدى 17 ملم، ويتميز بأناقته وخفته ما يجعل حقيبتك أقل وزناً، إلا أنه يمتلك قوة وأداء استثنائيين يمكنك من إنجاز مهامك حتى خلال أكثر أيام العمل ازدحاماً.
ويتمثل الأمر الأكثر أهمية في هذا الإطار، بالاهتمام الاستثنائي الذي أظهرته هواوي لتحسين هذا الحاسوب المحمول وتزويده بميزات مصممة لتعزيز القدرة على العمل أثناء التنقل، وأبرزها هوائي HUAWEI Metaline. الذي يعمل على الارتقاء بأداء شبكة الواي فاي Wi-Fi واستقرار جهاز MateBooK D 16. ويمنحك هوائي HUAWEI Metaline الجديد، الفرصة للتخلص من مشاكل الاتصال بالشبكة على نحو دائم ومستمر.
ما هو هوائي HUAWEI Metaline؟
قررت هواوي الاستثمار في خبراتها المتراكمة عبر مجالات تكنولوجيا الهوائيات، والاستفادة من ريادتها عبر قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تحسين الأداء اللاسلكي للحواسيب المحمولة التي تطورها. واستنادا إلى الدروس المستقاة من مشروع هوائي هواوي الجديد وبراءات الاختراع المتعددة والتصاميم الفريدة، ابتكر فريق هواوي تصميماً جديداً للهوائي باستخدام المواد الفعالة.
المواد الفعالة هي مواد اصطناعية ذات هياكل خاصة تمنحها خصائص استثنائية، مثل الانكسار السلبي. وترتقي هذه المواد الفعّالة بأداء هوائي Metaline على نحو يفوق قدرات الهوائيات العادية الأخرى، مثل القدرة على الاتصال بالشبكة من مسافة أطول تصل حتى 270 متر. وللمزيد من الابتكار، ألغت هواوي مصادر تداخل إشارة الواي فاي داخل الحاسوب المحمول عبر تحسين تصميمه الداخلي.
ما الذي يعزز أهميته؟
يترجم هذا الواقع بالنسبة للمستخدمين في تحسين تجربة استخدام الواي فاي عبر مجالات متعددة. يتميز الجهاز بقدرته على زيادة معدل تحويل الإشارة بنسبة 70٪ مقارنة بالهوائيات العادية، ما يعني القدرة على استقبال ونقل المزيد من البيانات في وقت أقل. كما يتم تحسين إشارات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة بمقدار 3.5 ديسيبل و3.5 ديسيبل على التوالي عبر الشبكة ذاتها. ويتميز هوائي Metaline بالقدرة على خفض زمن انتقال الشبكة بنسبة 40٪ عند استخدامها من قبل عدة أشخاص، أو أثناء المشاركة في الألعاب عبر الإنترنت. ومن المعلوم أن زمن الانتقال العالي يؤثر سلباً على تجارب الاتصال باستخدام برامج الفيديو، ما يؤدي غالباً إلى تجمد الشاشة أو تأخر الاتصال عند ضعف الإشارة. ويوفر الهوائي الجديد لمستخدمي جهاز MateBooks القدرة على المشاركة في مؤتمرات الفيديو بشكل سلسل حتى في حال كانت الإشارة ضعيفة.
يمكن لهوائي Metaline الحفاظ على مسافة اتصال لاسلكي تصل إلى 270 متراً، أي ما يعادل مساحة ملعبين ونصف لكرة القدم. ما يعني الاستمتاع باتصال مستقر وسلس بشبكة الواي فاي حتى إذا كنت بعيداً عن الموجه، أو تفصلك عنه جدران متعددة، أو إذا كنت تعيش مع عدد كبير من المستخدمين.
من ناحية أخرى، يمتلك الجهاز القدرة على الحد من تداخل الإشارات عبر المصادر الخارجية والداخلية، مثل الجدران والأجهزة اللاسلكية الأخرى والأجهزة المنزلية وحتى من المكونات الموجودة داخل الحاسوب المحمول. صممت هواوي دائرة تصفية فريدة مع جدار استنادي معدني داخل الحاسوب المحمول، والذي يفصل الهوائي بشكل فعال عن الأسلاك الداخلية ويقلل من تداخل الإشارة داخل الجهاز.
كيف يساهم هوائي HUAWEI Metaline في تعزيز إنتاجيتك؟
يوفر هوائي HUAWEI Metaline للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة أفضل لشبكة الواي فاي في أكثر المواقف صعوبة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعمل من المنزل أو تشارك في جلسة تعليمية عبر الإنترنت، فيمكنك الاعتماد على الحاسوب المحمول للمشاركة في مؤتمرات فيديو موثوقة دون مواجهة التحديات المتمثلة في تجمد الشاشة أو تأخر الإرسال. وفي حال مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستمتاع بالألعاب عبر الإنترنت، يمكنك الاستفادة من قدرات التحميل الأسرع وتجربة التشغيل الأكثر سلاسة دون أي تخزين مؤقت أو تأخير. وفي حال تنزيل ملفات كبيرة أو تحديث برنامجك، فيمكنك توفير الوقت بسرعات أعلى. وستتمكن من حضور الاجتماعات عبر الإنترنت وتنزيل الملفات الكبيرة دون مشاكل حتى في حال كنت تعمل من غرفة منفصلة بجدارين عن موقع الموجه الذي تستخدمه.
أول حاسوب محمول في العالم يحصل على شهادة قدرة إشارة واي فاي من فئة 5 نجوم
يمثل هوائي HUAWEI Metaline ثورة تقنية حقيقية. وتتمثل أهميته القصوى في جعل الحياة أكثر سهولة للجميع. ويوفر جهاز MateBook D 16 اتصالاً فائقاً بالشبكة لتجربة سلسة وممتعة عبر الإنترنت بفضل الهوائي الجديد.
في الواقع، يعد جهاز HUAWEI MateBook D 16 أول حاسوب محمول في العالم يحصل على شهادة قدرة إشارة واي فاي من فئة 5 نجوم، حيث سجل درجات عالية في سلسلة من الاختبارات القياسية الصارمة على مستوى الصناعة. ويشمل ذلك إجمالي الطاقة المشعة الفعالة (TRP)، والحساسية المتكاملة لالتقاط الإشارات (TIS)، وإنتاجية الوصول القصوى، وتقييمات سيناريو المستخدم في العالم
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