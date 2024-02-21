بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة تشهد مشاركة اللاعب الأردني عبدالله شلباية من خلال بطاقة دعوة

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) الدوحة، قطر - 20 فبراير 2024: كشفت بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، إحدى بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 250 نقطة، عن مشاركة اللاعب الأردني عبد الله شلباية في منافسات البطولة للعام الثاني على التوالي، حيث خاض مباراة قوية أمام أليكسي بوبرين، اللاعب الأسترالي المصنف 46 عالمياً، بحضور سعادة ناصر الخليفي، رئيس الاتحاد القطري للتنس.
وقدم اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاماً أداءً مميزا في المجموعة الافتتاحية التي أنهاها لصالحه بنتيجة 6-3، ليعود بوبرين ويحسم المباراة في الجولتين الأخيرتين بنتيجة 3-6 و4-6. ووصل شلباية إلى المرتبة 181 عالمياً الشهر الماضي ليسجل أفضل تصنيف له في مسيرته الاحترافية. وحظي اللاعب الشاب بتشجيع الجماهير الذين حمل بعضهم العلم الأردني داخل مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، مستضيف منافسات البطولة بمشاركة ثلاثة من أفضل 20 لاعباً في العالم، وعلى رأسهم المصنف الخامس عالمياً أندري روبليف.
ولعب السيد الخليفي دوراً محورياً في قرار منح شلباية بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 1.39 مليون دولار أمريكي. واختار اللاعبون البطولة التي تستمر حتى 24 فبراير كأفضل بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 250 نقطة خمس مرات خلال الأعوام التسعة الماضية.
وبهذه المناسبة قال السيد ناصر الخليفي: "يسرني رؤية عبدالله يتواجه مع واحد من أفضل 50 لاعباً في العالم هنا في قطر، وهو ما كنا نسعى إلى تحقيقه دوماً عند إرسال بطاقات دعوة للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، حيث نرغب بالاستفادة من مكانتنا لمساعدة اللاعبين الشباب من مختلف أنحاء المنطقة في الحصول على خبرة قيّمة. وحقق اللاعب تطوراً ملحوظاً في الأداء، وأنا متأكد من أنه سيستفيد من مشاركته هذه كما فعل العام الماضي. وقد حظي شلباية بتشجيع ودعم كبير من الجمهور في الملعب".
وشارك السيد الخليفي سابقاً في بطولة كأس ديفيز، وتحدث كثيراً عن رغبته في تطوير اللعبة في دول مجلس التعاون الخليجي ومساعدة الجيل الجديد من اللاعبين العرب على تنمية مهاراتهم والوصول إلى مستويات عالية. كما يرى بأن تقديم بطاقات دعوة للاعبين الشباب في المنطقة سيساهم في نمو اللعبة على صعيد دولة قطر ومختلف أنحاء المنطقة.
وجاء قرار منح شلباية بطاقة دعوة للعام الثاني على التوالي تأكيداً على العلاقات القوية بين دولة قطر والأردن، ولا سيما أن منتخبي الدولتين التقيا في نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023™ التي أقيمت في الدوحة وسط أجواء مليئة بالحماس.
ونجحت دولة قطر خلال العشر سنوات الماضية في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للرياضة، كما أكدت قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى. وتضم الدولة أحدث المرافق الرياضية، مثل مجمّع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، والتي توفر للرياضيين المحليين والعالميين البنية التحتية اللازمة لصقل مهاراتهم وخوض المنافسات على مستوى عالمي.
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