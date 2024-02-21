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السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

2/21/2024 1:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل صباح اليوم مع بعض الحوادث والتعطلات على شوارع رئيسية، نتج عنها أضرار مادية دون أي إصابات.
وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة على شارع الاستقلال، وتم رفع العائق عن الطريق، كما تم التعامل مع تعطّل مركبة بشارع الملك عبد الله باتجاه الدوار الثامن، وتعطّل مركبة داخل نفق صويلح، وتم إزالة كل العوائق وإعادة فتح السير أمام المركبات.


ودعا السائقين الى الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة تفقد المركبات قبل السير بها على الشوارع، وارتداء حزام الأمان، والابتعاد عن مشتتات الانتباه خاصة الهاتف النقال.

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