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هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن نشاط لطائرات مسيرة قرب الحديدة في اليمن

2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت اليوم الأربعاء تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية .

وتابعت ان الحوثيون استهدفوا سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.


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