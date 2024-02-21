هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن نشاط لطائرات مسيرة قرب الحديدة في اليمن

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن نشاط لطائرات مسيرة قرب الحديدة في اليمن
التاريخ
2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت اليوم الأربعاء تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية .
وتابعت ان الحوثيون استهدفوا سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
MENAFN21022024000208011052ID1107878070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.