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الخارجية الروسية: لم نسمع بأي مبادرات جديدة للسلام في أوكرانيا

2/21/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين إن "موسكو لم تسمع بأي مبادرات سلمية لتسوية أزمة أوكرانيا خلال الأشهر الماضية".


وأضاف: "حوالي عشرين دولة واتحاد إقليمي طرحوا مبادرات للتسوية بينها الصين والبرازيل ودول إفريقيا، والعديد من الأفكار التي قدمت احتوت على نقاط أساسية متفق عليها"، مشيرا إلى أن مبادرات جديدة كان لها أن تتبلور لو لم ترفض كييف ذلك مسبقا.
وتابع: "احتكر نظام زيلينسكي الحق في المبادرات السلمية، كما يروج مع الولايات المتحدة ودول الناتو لصيغة بائسة للحل، حيث يعرقل هؤلاء في الواقع طرح وجهات نظر أخرى للتسوية".
وسبق للرئيس فلاديمير بوتين وجدد التأكيد مؤخرا أنه "لولا موقف الغرب لكانت الحرب قد انتهت قبل عام ونصف، وأن سلطات كييف لم تكن تريد ذلك.


وقال إن روسيا وافقت على اتفاقات مينسك "لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها" و"حاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين"، سواء أوكرانيا أو دونباس.

RT

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